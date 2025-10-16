LIVE Musetti-Hanfmann ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | tennisti in campo l’azzurro vuole rispondere ad Auger-Aliassime!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Subito servizio e dritto per Musetti! INIZIA IL MATCH! FORZA LORENZO!! 18.51 Termina il riscaldamento! Sta per iniziare il match! 18.50 Abbiamo citato i quattro precedenti tra l’azzurro e il tedesco ma questa è la prima volta che si affrontato sul cemento: il vncente della sfida affronterà Giovanni Mpteshi Perricard. 18.49 Il primo a servire sarà Musetti, dopo che Hanfmann ha vinto il sorteggio e ha scelto di iniziare in risposta! 18.48 I tennisti sono in campo e hanno già iniziato il riscaldamento! Musetti cerca la risposta ad Auger-Aliassime. 18. 🔗 Leggi su Oasport.it
