LIVE Musetti-Hanfmann ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | esordio contro un tedesco in grande forma
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Lorenzo Musetti e il tedesco Yannick Hanfmann, valido per gli ottavi di finale dell’ ATP 250 di Bruxelles, torneo importante per l’azzurro che ha bisogno di punti per mettere in cassaforte la qualificazione alle prossime ATP Finals di Torino. Il nostro azzurro fa il suo debutto nel torneo per quest’anno, grazie al bye ottenuto per via della classifica che lo rende prima testa di serie. Musetti viene dalla sconfitta agli ottavi di finale dell’ ATP Masters 1000 di Shanghai contro Felix Auger-Aliassime per 2-0 (6-4, 6-2), perdendo un match importante contro il canadese, rivale nella corsa per Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it
