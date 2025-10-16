LIVE Musetti-Hanfmann ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | Dzumhur porta Auger-Aliassime al terzo set per l’azzurro bisogna attendere
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.26 A sorpresa, Dzumhur vince il secondo set 6-3 e porta Auger-Aliassime al terzo e decisivo parziale: l’uscita di scena del tennista canadese avvinerebbe, e non poco, Musetti alla qualificazione alle ATP Finals di Torino! 16.40 Auger-Aliassime vince il primo set contro Dzumhur, con il bosniaco che ha resistito ben 58 minuti prima di perdere il tie break con il risultato di 7-2 in favore del canadese. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Lorenzo Musetti e il tedesco Yannick Hanfmann, valido per gli ottavi di finale dell’ ATP 250 di Bruxelles, torneo importante per l’azzurro che ha bisogno di punti per mettere in cassaforte la qualificazione alle prossime ATP Finals di Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
ATP 250 Bruxelles: Matteo Arnaldi spreca e saluta all’esordio – Hanfmann rimonta e vince in tre set. Sfiderà Lorenzo Musetti al secondo turno - X Vai su X
Hanfmann rimonta Arnaldi e si guadagna uno scontro al secondo turno contro Lorenzo Musetti BMW Italia - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Hanfmann, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: attenzione al tedesco, è in gran forma - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Lorenzo ... Lo riporta oasport.it
Dove vedere in tv Musetti-Hanfmann, ATP Bruxelles 2025: orario, programma, partite precedenti, streaming - Lorenzo Musetti affronterà il tedesco Yannick Hanfmann agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Bruxelles. Secondo oasport.it
ATP Bruxelles, Musetti prova a vendicare Arnaldi: Lorenzo favorito contro Hanfmann - Lorenzo Musetti, numero 8 del ranking e testa di serie numero 1 dell'ATP 250 di Bruxelles, affronta Yannick Hanfmann agli ottavi di finale. Secondo agimeg.it