LIVE Musetti-Hanfmann ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | Auger-Aliassime vince il primo set manca poco per l’ingresso in campo dell’azzurro

16.40 Auger-Aliassime vince il primo set contro Dzumhur, con il bosniaco che ha resistito ben 58 minuti prima di perdere il tie break con il risultato di 7-2 in favore del canadese. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Lorenzo Musetti e il tedesco Yannick Hanfmann, valido per gli ottavi di finale dell' ATP 250 di Bruxelles, torneo importante per l'azzurro che ha bisogno di punti per mettere in cassaforte la qualificazione alle prossime ATP Finals di Torino. Il nostro azzurro fa il suo debutto nel torneo per quest'anno, grazie al bye ottenuto per via della classifica che lo rende prima testa di serie.

