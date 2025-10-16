CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 (3) 7-5 GAME, SET E MATCH!! LORENZO MUSETTI VINCE CONTRO HANFMANN!! L’azzurro porta a casa una partita più tosta di quello che sembra e lo fa con autorevolezza, concentrazione e maturità: il tedesco gioca un ottimo incontro grazie ad una prima palla che ha deciso di abbandonarlo solo alla fine! Seconda palla. 40-15 ACE DI MUSETTI! Due match point! 30-15 Esce la volée del toscano che ha cercato il serve and volley. 30-0 Altro ottimo servizio di Lorenzo!! 15-0 Prima vincente di Musetti!! 6-5 BREAK MUSETTI!! Finalmente, crolla il servizio del tedesco che è costretto ad arrendersi all’aggressività dell’azzurro, che servirà per il match. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Hanfmann 7-6 7-5 , ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: vittoria matura dell’azzurro che raggiunge i quarti di finale!