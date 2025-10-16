LIVE Musetti-Hanfmann 7-6 4-5 ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | niente palle break! Si allunga anche il secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 30-15 Volée alta vincente di Lorenzo. 15-15 In rete il dritto di Musetti. 15-0 Hanfmann non riesce nel passante. 4-5 GAME HANFMANN! Niente da fare, il tedesco al servizio è inscalfibile al servizio fino a questo momento. 40-0 In rete la risposta italiana. 30-0 Volée in stop volley di Hanfmann. 15-0 Il lob del toscano non resta in campo ed atterra in corridoio. 4-4 GAME MUSETTI!! Altro gioco mantenuto dall’azzurro che continua a non tremare, ma serve il break per chiudere la partita! 40-15 Servizio e dritto di Lorenzo! 30-15 Musetti cerca la palla corta che quasi non arriva alla rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
