LIVE Musetti-Hanfmann 7-6 2-3 ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | l’azzurro cerca il break decisivo per chiudere il match!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 GAME HANFMANN. Il tedesco continua a cedere pochissimo al servizio. Che sicurezza in battuta per lui in questo match! 40-30 Cerca il dritto in back Hanfmann ma la palla termina in corridoio. Seconda palla. 40-15 Non resta in campo il rovescio lungolinea dell’azzurro. 30-15 Esce la risposta aggressiva di Musetti, peccato. 15-15 Doppio fallo del tedesco, primo neo al servizio nel match per lui. Seconda palla. 15-0 Serve and volley di Hanfmann. 2-2 GAME MUSETTI! La profondità del dritto premia l’azzurro che non rischia e porta a casa il servizio. 40-30 Questa volta il passante è vincente, ottimo colpo del tedesco! 40-15 Altro ace dell’azzurro! 30-15 Servizio vincente di Musetti! 15-15 Al tedesco non riesce un difficile passante! 0-15 Bellissima uscita lungolinea di Hanfmann. 🔗 Leggi su Oasport.it
