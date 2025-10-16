LIVE Musetti-Hanfmann 5-4 ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | l’azzurro cerca il break con il tedesco che serve per restare nel set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Risposta vincente di dritto in cross di Hanfmann. 40-15 Prima vincente di Musetti! 30-15 Smash vincente del tedesco. Seconda palla. 30-0 Costretto a girare sul dritto Hanfmann, e infatti sbaglia. 15-0 Non passa la risposta del tedesco. 5-5 GAME HANFMANN. Solo prime per il tedesco praticamente che chiude il suo quinto gioco consecutivo al servizio lasciando a zero Musetti. 40-0 Prima vincente, che rendimento al servizio del tedesco fin qui. 30-0 Non passa la risposta dell’azzurro. 15-0 Esce lo slice di Musetti che ha cercato il dritto di Hanfmann. Seconda palla. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Inizia la sfida di Lorenzo Musetti a Bruxelles! L'azzurro se la vede contro Hanfmann. - X Vai su X
Hanfmann rimonta Arnaldi e si guadagna uno scontro al secondo turno contro Lorenzo Musetti BMW Italia - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Hanfmann, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: attenzione al tedesco, è in gran forma - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Lorenzo ... Riporta oasport.it
ATP Bruxelles, Musetti prova a vendicare Arnaldi: Lorenzo favorito contro Hanfmann - Lorenzo Musetti, numero 8 del ranking e testa di serie numero 1 dell'ATP 250 di Bruxelles, affronta Yannick Hanfmann agli ottavi di finale. Scrive agimeg.it
LIVE Musetti-Darderi 7-5, 7-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: due ore di grande tennis, passa il Mago. Ora la rivincita delle Olimpiadi che vale le Finals! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dello splendido derby azzurro di 3° turno, vinto da Lorenzo MUSETTI su Luciano ... oasport.it scrive