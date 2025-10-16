LIVE Musetti-Hanfmann 4-3 ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | il servizio domina il primo set l’azzurro cerca il break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 GAME MUSETTI!! Non riesce la palla corta al tedesco e l’azzurro mantiene anche questo gioco al servizio! Hanfmann avrà a disposizione nuove palle per raggiungere Musetti! 40-0 Esce il dritto di Hanfmann dopo il bellissimo rovescio in cross di Lorenzo! Seconda palla. 30-0 Servizio e dritto di Musetti. 15-0 In rete il rovescio del tedesco. 3-3 GAME HANFMANN! Ottimo rendimento al servizio che il tedesco porta a casa con una prima palla vincente! 40-0 Ace del tedesco. 30-0 Non resta in campo il dritto di Musetti. 15-0 Volée vincente di Hanfmann. 3-2 GAME MUSETTI!! L’azzurro mantiene il servizio rischiando con un calo di prime palle importante e per via dell’aggressività in risposta di Hanfmann. 🔗 Leggi su Oasport.it

