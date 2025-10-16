CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 GAME MUSETTI! Ottimo contropiede di dritto in uscita dal servizio per l’azzurro! 40-15 Esce lo slice lungolinea di Musetti. 40-0 La difesa di Hanfmann finisce in rete. Seconda palla. 30-0 Gratuito di dritto di Hanfmann. Musetti ringrazia! Seconda palla. 15-0 Servizio vincente di Musetti, ottimo inizio! 1-1 GAME HANFMANN! Il tedesco trova il dritto in lungolinea e chiude un gioco che si stava complicando! 40-30 Hanfmann manda fuori il dritto diagonale in uscita dal servizio. 40-15 In rete lo slice in back del tedesco. Seconda palla, con Hanfmann che avrebbe seguito a rete il servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Hanfmann 2-1, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: ottimo rendimento al servizio dell’azzurro ad inizio set!