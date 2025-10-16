LIVE Musetti-Hanfmann 2-1 ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | ottimo rendimento al servizio dell’azzurro ad inizio set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 GAME MUSETTI! Ottimo contropiede di dritto in uscita dal servizio per l’azzurro! 40-15 Esce lo slice lungolinea di Musetti. 40-0 La difesa di Hanfmann finisce in rete. Seconda palla. 30-0 Gratuito di dritto di Hanfmann. Musetti ringrazia! Seconda palla. 15-0 Servizio vincente di Musetti, ottimo inizio! 1-1 GAME HANFMANN! Il tedesco trova il dritto in lungolinea e chiude un gioco che si stava complicando! 40-30 Hanfmann manda fuori il dritto diagonale in uscita dal servizio. 40-15 In rete lo slice in back del tedesco. Seconda palla, con Hanfmann che avrebbe seguito a rete il servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
ATP 250 Bruxelles: Matteo Arnaldi spreca e saluta all’esordio – Hanfmann rimonta e vince in tre set. Sfiderà Lorenzo Musetti al secondo turno - X Vai su X
Hanfmann rimonta Arnaldi e si guadagna uno scontro al secondo turno contro Lorenzo Musetti BMW Italia - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Hanfmann, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: attenzione al tedesco, è in gran forma - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Lorenzo ... Secondo oasport.it
ATP Bruxelles, Musetti prova a vendicare Arnaldi: Lorenzo favorito contro Hanfmann - Lorenzo Musetti, numero 8 del ranking e testa di serie numero 1 dell'ATP 250 di Bruxelles, affronta Yannick Hanfmann agli ottavi di finale. Lo riporta agimeg.it
LIVE Musetti-Auger Aliassime 4-6 2-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sconfitta dolorosa in ottica Finals - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 di ... Secondo oasport.it