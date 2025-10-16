LIVE Darderi-Mochizuki ATP Almaty 2025 in DIRETTA | prosegue la caccia alla top20

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e Shintaro Mochizuki, incontro valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Almaty 2025. È il giorno dell’esordio dell’italoargentino nel torneo kazako: la testa di serie numero 4 affronta il giovane giapponese per un posto nei quarti di finale. L’italiano si presenta ai nastri di partenza del torneo kazako da numero ventisei del ranking mondiale a circa 600 punti dalla top20. Darderi è reduce dal terzo turno ottenuto nel Master 1000 di Shanghai dove ha sconfitto Bu Yunchaokete con un doppio 6-4 prima di arrendersi a Lorenzo Musetti per 7-5, 7-6. 🔗 Leggi su Oasport.it

