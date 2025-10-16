LIVE Darderi-Mochizuki ATP Almaty 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.17 Mochizuki è ad un passo dal primo ingresso in top 100 della carriera. Con la semifinale ottenuta la scorsa settimana nel challenger di Jinan il nipponico è salito alla posizione numero 102 della classifica ATP, siglando il proprio best ranking. Ad Almaty il giapponese ha sconfitto all’esordio Arthur Cazaux con un doppio 6-4 in un’ora e ventisette minuti di gioco. 9.14 L’italiano si presenta ai nastri di partenza del torneo kazako da numero ventisei del ranking mondiale a circa 600 punti dalla top20. Darderi è reduce dal terzo turno ottenuto nel Master 1000 di Shanghai dove ha sconfitto Bu Yunchaokete con un doppio 6-4 prima di arrendersi a Lorenzo Musetti per 7-5, 7-6. 🔗 Leggi su Oasport.it
