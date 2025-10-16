LIVE Darderi-Mochizuki ATP Almaty 2025 in DIRETTA | inizia il programma sul centrale kazako
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.40 È iniziato il programma sul campo centrale dell’ATP 250 di Almaty: Alex Michelsen ha vinto il primo set per 6 giochi a 3 contro Aleksandar Vukic. A seguire entreranno in campo Darderi e Mochizuki. 8.38 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e Shintaro Mochizuki. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e Shintaro Mochizuki, incontro valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Almaty 2025. È il giorno dell’esordio dell’italoargentino nel torneo kazako: la testa di serie numero 4 affronta il giovane giapponese per un posto nei quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
