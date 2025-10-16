LIVE Darderi-Mochizuki 3-6 ATP Almaty 2025 in DIRETTA | il giapponese vince il primo set in rimonta
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Break e primo set Mochizuki: l’italiano forza anche la seconda e commette doppio fallo. Seconda 30-40 Splendido dritto incrociato di Mochizuki che ha una rapidità nei colpi che sta dando molto fastidio all’italiano. 30-30 Darderi forza anche la seconda ad uscire. Scelta che ripaga l’azzurro con Mochizuki che spedisce in rete la risposta. 15-30 Ottima prima al centro e smash a seguire per Darderi che dimezza lo svantaggio 0-30 Si ferma in rete il rovescio lungolinea dell’italiano. 0-15 Darderi perde il controllo del colpo in uscita dal servizio. Un po’ di fretta ora nelle scelte dell’italiano che sta provando a velocizzare per prendere in mano lo scambio 3-5 Gioco Mochizuki: ace, il quarto del match per il nipponico che ha servito perfettamente alla T. 🔗 Leggi su Oasport.it
