LIVE Darderi-Mochizuki 3-6 ATP Almaty 2025 in DIRETTA | il giapponese vince il primo set in rimonta

Oasport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Break e primo set Mochizuki: l’italiano forza anche la seconda e commette doppio fallo. Seconda 30-40 Splendido dritto incrociato di Mochizuki che ha una rapidità nei colpi che sta dando molto fastidio all’italiano. 30-30 Darderi forza anche la seconda ad uscire. Scelta che ripaga l’azzurro con Mochizuki che spedisce in rete la risposta. 15-30 Ottima prima al centro e smash a seguire per Darderi che dimezza lo svantaggio 0-30 Si ferma in rete il rovescio lungolinea dell’italiano. 0-15 Darderi perde il controllo del colpo in uscita dal servizio. Un po’ di fretta ora nelle scelte dell’italiano che sta provando a velocizzare per prendere in mano lo scambio 3-5 Gioco Mochizuki: ace, il quarto del match per il nipponico che ha servito perfettamente alla T. 🔗 Leggi su Oasport.it

live darderi mochizuki 3 6 atp almaty 2025 in diretta il giapponese vince il primo set in rimonta

© Oasport.it - LIVE Darderi-Mochizuki 3-6, ATP Almaty 2025 in DIRETTA: il giapponese vince il primo set in rimonta

Leggi anche questi approfondimenti

LIVE Darderi-Mochizuki, ATP Almaty 2025 in DIRETTA: prosegue la caccia alla top20 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Luciano Darderi ... Lo riporta oasport.it

Darderi batte Taberner 6-3, 6-3 e vince il torneo di Umago - Dopo aver vinto i tornei di Cordoba, Marrakech e Bastad, Luciano Darderi ha vinto il "PlavaLaguna Croatia Open" (ATP 250) sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, (Croazia). Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live Darderi Mochizuki 3