LIVE Darderi-Mochizuki 3-6 3-6 ATP Almaty 2025 in DIRETTA | sconfitta all’esordio per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Mochizuki. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 10.39 Grazie a questa vittoria Mochizuki sale virtualmente alla posizione numero 92 del ranking ATP. Questo successo ha permesso al giapponese di ipotecare il primo accesso in top 100 della propria carriera. 10.37 Nei quarti di finale dell’ATP 250 di Almaty Mochizuk affronterà Alex Michelsen che questa mattina ha sconfitto Vukic in due set 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Mochizuki 3-6, 3-6, ATP Almaty 2025 in DIRETTA: sconfitta all’esordio per l’azzurro

Contenuti che potrebbero interessarti

Shintaro Mochizuki batte a sorpresa con un doppio 6-4 Arthur Cazaux e vendica la sconfitta subita al Challenger di Jinan scorsa settimana. Sarà lui l’avversario di Luciano Darderi negli ottavi di finale di Almaty. - X Vai su X

ATP 500 TOKYO IL TABELLONE PRINCIPALE! È stato reso noto il sorteggio del torneo 500 di #Tokyo in programma dal 24 al 30 settembre! Due gli italiani presenti nel main draw nipponico: Matteo #Berrettini e Luciano #Darderi. Guidano il seeding - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Darderi-Mochizuki, ATP Almaty 2025 in DIRETTA: prosegue la caccia alla top20 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Luciano Darderi ... Secondo oasport.it

Darderi batte Taberner 6-3, 6-3 e vince il torneo di Umago - Dopo aver vinto i tornei di Cordoba, Marrakech e Bastad, Luciano Darderi ha vinto il "PlavaLaguna Croatia Open" (ATP 250) sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, (Croazia). Scrive msn.com