LIVE Darderi-Mochizuki 3-6 2-4 ATP Almaty 2025 in DIRETTA | break in apertura di secondo set per il giapponese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 In corridoio la risposta di rovescio sulla seconda, tutt'altro che inattaccabile, del giapponese. 30-15 Darderi non controlla la risposta di dritto. L'italiano ha deciso di non provare ad iniziare lo scambio ma di cercare subito il vincente. 15-15 Errore del giapponese in uscita dal servizio. Darderi prova a caricarsi 15-0 Mochizuki disegna il campo, attaccando sul rovescio di Darderi e chiudendo con la volee lunga. 2-4 Gioco Darderi: prima ad uscire perfetta per l'italiano che si presenta a rete senza aver bisogno di giocare la volee. 40-15 Mochizuki perde il controllo del dritto 30-15 Doppio fallo.

