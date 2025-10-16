LIVE Darderi-Mochizuki 3-3 ATP Almaty 2025 in DIRETTA | il giapponese recupera il break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Il giapponese perde il controllo del dritto in avanzamento 15-15 Si ferma sul nastro il dritto di Mochizuki 0-15 L’italiano perde il controllo del dritto in uscita dal servizio. Negli ultimi minuti Mochizuki sembra leggere meglio il servizio di Darderi, riuscendo a rispondere con più costanza e profondità. 3-3 Gioco Mochizuki: ace, il secondo del match per il giapponese. 40-15 Risposta profonda di Darderi, Mochizuki perde il controllo del dritto in uscita dal servizio. 40-0 Splendida smorzata di rovescio di Mochizuki, che fino all’ultima ha fintato il colpo in top salvo poi staccare la mano per accarezzare la palla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Mochizuki 3-3, ATP Almaty 2025 in DIRETTA: il giapponese recupera il break

