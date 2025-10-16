LIVE Darderi-Mochizuki 1-1 ATP Almaty 2025 in DIRETTA | inizia il torneo dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Gioco Mochizuki: ace al centro per il giapponese. 40-15 Primo scambio vero e proprio della partita con Darderi che spinge bene con il dritto incrociato provocando l’errore del giapponese. 40-0 Scappa in lunghezza il dritto dell’italo-argentino che ha colpito con il peso del corpo all’indietro Darderi si lamenta con il giudice di sedia, non è chiaro però cosa infastidisce l’azzurro 30-0 Prima ad uscire e splendido rovescio lungolinea per il giapponese. 15-0 Prima in slice ad uscire, attacco in controtempo e volee vincente dalla parte opposta. Al servizio Shintaro Mochizuki 1-0 Gioco Darderi: servizio e dritto per l’italiano, non rientra il recupero del giapponese. 🔗 Leggi su Oasport.it

