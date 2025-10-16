LIVE Darderi-Mochizuki 0-0 ATP Almaty 2025 in DIRETTA | entrano in campo i due giocatori

Oasport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Si ferma in rete il dritto inside-in di Mochizuki. Al servizio Luciano Darderi PRIMO SET 9.25 Terminato il warm-up. 9.23 Luciano Darderi ha vinto il sorteggio ed ha scelto di servire. 9.21 Inizia il riscaldamento pre-match. 9.20 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 9.19 Entrano in campo i due giocatori. 9.17 Mochizuki è ad un passo dal primo ingresso in top 100 della carriera. Con la semifinale ottenuta la scorsa settimana nel challenger di Jinan il nipponico è salito alla posizione numero 102 della classifica ATP, siglando il proprio best ranking. 🔗 Leggi su Oasport.it

live darderi mochizuki 0 0 atp almaty 2025 in diretta entrano in campo i due giocatori

© Oasport.it - LIVE Darderi-Mochizuki 0-0, ATP Almaty 2025 in DIRETTA: entrano in campo i due giocatori

Altri contenuti sullo stesso argomento

LIVE Darderi-Mochizuki, ATP Almaty 2025 in DIRETTA: prosegue la caccia alla top20 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Luciano Darderi ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Darderi Mochizuki 0