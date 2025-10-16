CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Si ferma in rete il dritto inside-in di Mochizuki. Al servizio Luciano Darderi PRIMO SET 9.25 Terminato il warm-up. 9.23 Luciano Darderi ha vinto il sorteggio ed ha scelto di servire. 9.21 Inizia il riscaldamento pre-match. 9.20 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 9.19 Entrano in campo i due giocatori. 9.17 Mochizuki è ad un passo dal primo ingresso in top 100 della carriera. Con la semifinale ottenuta la scorsa settimana nel challenger di Jinan il nipponico è salito alla posizione numero 102 della classifica ATP, siglando il proprio best ranking. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Mochizuki 0-0, ATP Almaty 2025 in DIRETTA: entrano in campo i due giocatori