LIVE Bolelli Vavassori-Kecmanovic Muller ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | occasione da sfruttare per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del tabellone di doppio maschile dell’ATP 250 di Stoccolma che vede di fronte gli azzurri BOLELLIVAVASSORI alla coppia formata da KecmanovicMuller. Dopo il comodissimo esordio contro le WC locali svedesi, gli azzurri (tds n.1 del tabellone svedese) sono un pochino più tranquilli nella corsa alle ATP Finals, visto che hanno già marcato 45 punti. Quest’oggi l’occasione è comunque ghiotta per ottenerne 90 e avvicinarsi ancora di più all’ambito traguardo. I rivali principali sono gli americani Harrison e King, anch’essi impegnati questa settimana ma a Bruxelles e altresì qualificati per i quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

