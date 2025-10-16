LIVE Bolelli Vavassori-Kecmanovic Muller ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | in palio semifinale e punti pesanti per le Finals
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del tabellone di doppio maschile dell’ATP 250 di Stoccolma che vede di fronte gli azzurri BOLELLIVAVASSORI alla coppia formata da KecmanovicMuller. Dopo il comodissimo esordio contro le WC locali svedesi, gli azzurri (tds n.1 del tabellone svedese) sono un pochino più tranquilli nella corsa alle ATP Finals, visto che hanno già marcato 45 punti. Quest’oggi l’occasione è comunque ghiotta per ottenerne 90 e avvicinarsi ancora di più all’ambito traguardo. I rivali principali sono gli americani Harrison e King, anch’essi impegnati questa settimana ma a Bruxelles e altresì qualificati per i quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ATP Shanghai, tabellone doppio: esordio ostico per Bolelli/Vavassori, ci sono anche Bublik/Shelton - X Vai su X
?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 15-10 -ALMATY ORE 11:30 Cobolli vs Hijikata -BRUXELLES ORE 13:00 Cinà vs Dzumhur ORE 13:30 Arnaldi vs Hanfmann -STOCCOLMA ORE 14:00 Sonego vs Fery ORE 18:00 doppio Bolelli-Vavasso - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Bolelli/Vavassori-Kecmanovic/Muller, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: occasione da sfruttare per la semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del tabellone di ... Segnala oasport.it
Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Kecmanovic/Muller, ATP Stoccolma 2025: orario, programma, partite precedenti, streaming - Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno esordito con una comoda vittoria nel torneo di doppio dell'ATP 250 di Stoccolma, imponendosi per 6- Come scrive oasport.it
Bolelli e Vavassori avanzano a Stoccolma: gli scenari aggiornati nella Race - Simone Bolelli e Andrea Vavassori tornano a passare un turno in un torneo ATP dopo le sconfitte all'esordio a Pechino e Shanghai. Da sport.tiscali.it