LIVE Bolelli Vavassori-Kecmanovic Muller ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:48 Giocatori in campo a minuti! 17:39 Non si giocherà prima delle 18. 16:54 FINITA! Vince Etcheverry in 3 set, ora un’oretta di pausa per Kecmanovic che tornerà in campo per il doppio con Muller contro gli azzurri! 15:02 Sonego ha vinto 7-6, 6-1 contro Kovacevic! Miomir Kecmanovic però è solo agli albori della battaglia contro Etcheverry (6-4 il 1° set per l’argentino). Si giocherà quindi un’ora e mezza dopo la conclusione di quella partita il quarto di doppio di BOLELLI e VAVASSORI! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del tabellone di doppio maschile dell’ATP 250 di Stoccolma che vede di fronte gli azzurri BOLELLIVAVASSORI alla coppia formata da KecmanovicMuller. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Kecmanovic/Muller, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti!

Altre letture consigliate

PECHINO ATP 500 DOPPIO È SEMIFINALEE Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano in semifinale dopo aver battutto con un' ottima prestazione il duo formato da Alexander Bublik e Pedro Martinez con il punteggio di 6-0, 7-5 in un’ora e cinque minuti di g - facebook.com Vai su Facebook

ATP Shanghai, tabellone doppio: esordio ostico per Bolelli/Vavassori, ci sono anche Bublik/Shelton - X Vai su X

LIVE Bolelli/Vavassori-Kecmanovic/Muller, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: occasione da sfruttare per la semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del tabellone di ... Scrive oasport.it

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Kecmanovic/Muller, ATP Stoccolma 2025: orario, programma, partite precedenti, streaming - Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno esordito con una comoda vittoria nel torneo di doppio dell'ATP 250 di Stoccolma, imponendosi per 6- Secondo oasport.it

Bolelli e Vavassori avanzano a Stoccolma: gli scenari aggiornati nella Race - Simone Bolelli e Andrea Vavassori tornano a passare un turno in un torneo ATP dopo le sconfitte all'esordio a Pechino e Shanghai. Si legge su sport.tiscali.it