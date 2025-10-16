LIVE Bolelli Vavassori-Kecmanovic Muller 4-6 6-1 5-4 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | si gioca il tie-break decisivo a 10!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 CHIUDE a rete Vavassori. Mini break per gli azzurri ora! 4-4 Gratuito di rovescio Muller. 3-4 Servizio, chiusura di Vavassori. 2-4 Wow, risposta vincente di Muller. Seconda 2-3 Per fortuna sbaglia tutto di rovescio Muller. 1-3 Clamoroso errore di dritto di Vavassori, 1-2 Ace. 0-2 Sbaglia una comoda volèe Bolelli! Mini-break. 0-1 Apre bene Kecmanovic. 18:45 BOLELLIVAVASSORI-MullerKecmanovic 4-6, 6-1! E allora, gli azzurri hanno dimostrato che ci sono ancora e forzano il tie-break decisivo a 10 punti! Vale la semifinale! 40-0 Altra prima, altro punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

