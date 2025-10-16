LIVE Bolelli Vavassori-Kecmanovic Muller 4-6 6-1 10-5 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | vittoria in rimonta degli azzurri
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:01 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della bella rimonta di BolelliVavassori, che giocheranno sabato la semifinale dell’ATP 250 di Stoccolma (SWE). Un saluto sportivo! 19:00 Altri 45 punti, sommati a quelli di ieri, che avvicinano gli azzurri alla qualificazione alle ATP Finals. Nella giornata di sabato si giocherà la semifinale hc emetterà in palio altri 90 punti che, nel confronto a distanza con HarrisonKing soprattutto, potrebbero anche risultare decisivi. Il margine è di 390 punti virtuali! 18:55 BOLELLIVAVASSORI b. KecmanovicMuller 4-6, 6-1, (10-5)! S i trasforma in una vittoria il brutto inizio di partita, altri 90 punti pesanti per la qualificazione alle ATP Finals! 9-5 Elementare smash Vavassori! Quattro match point! 8-5 Risposta nei piedi di Bolelli, vale un altro mini-break! 7-5 Si gira con gli azzurri in vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
