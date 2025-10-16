LIVE Bolelli Vavassori-Kecmanovic Muller 4-6 1-0 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | gli azzurri devono rimontare

Oasport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Partono bene anche nel 2° set gli azzurri. 40-15 Non risponde di rovescio Muller. 30-15 ACE! 15-15 Sbaglia in questo caso la seconda palla Vavassori. 15-0 Ace di seconda del piemontese! BOLELLIVAVASSORI-KecmanovicMuller 6-4! A zero il francese, devono rimontare gli azzurri. 40-0 Prima vincente. 30-0 Non risponde di rovescio Vavassori. 15-0 Prima vincente slice. Muller. 4-5 A quindici Vavassori. 40-15 Stecca la risposta di dritto Muller. 30-15 Non risponde di rovescio Kecmanovic. 15-15 Prima vincente. 0-15 Fuori il dritto di Vavassori. 3-5 Ace e a quindici Kecmanovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bolelli vavassori kecmanovic muller 4 6 1 0 atp stoccolma 2025 in diretta gli azzurri devono rimontare

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Kecmanovic/Muller 4-6, 1-0, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: gli azzurri devono rimontare

Approfondisci con queste news

live bolelli vavassori kecmanovicLIVE Bolelli/Vavassori-Kecmanovic/Muller, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: occasione da sfruttare per la semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del tabellone di ... Riporta oasport.it

live bolelli vavassori kecmanovicDove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Kecmanovic/Muller, ATP Stoccolma 2025: orario, programma, partite precedenti, streaming - Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno esordito con una comoda vittoria nel torneo di doppio dell'ATP 250 di Stoccolma, imponendosi per 6- Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Bolelli Vavassori Kecmanovic