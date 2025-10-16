LIVE Bolelli Vavassori-Kecmanovic Muller 3-4 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | gli azzurri perdono il servizio nel 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Entra e chiude a rete Vavassori. 3-4 Gran risposta di Muller e Break, il primo dell’incontro. 30-40 E invece stavolta arriva la chance di break per Muller-Kecmanovic. 30-30 Ancora una rimonta per gli azzurri, ora si tratta di tenere ancora la battuta. 0-30 Troviamo questa volta Bolelli sotto di due quindici al servizio e questa partita sta risultando più complicata del previsto. 3-3 Siamo on serve nel primo set. C’è un problema con la copertura streaming. Attendiamo di darvi lumi. 0-15 Volèe out di Kecmanovic. 3-2 Gran rimonta di Vavassori! 40-30 Altra pri a altro punto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
PECHINO ATP 500 DOPPIO È SEMIFINALEE Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano in semifinale dopo aver battutto con un' ottima prestazione il duo formato da Alexander Bublik e Pedro Martinez con il punteggio di 6-0, 7-5 in un’ora e cinque minuti di g - facebook.com Vai su Facebook
ATP Shanghai, tabellone doppio: esordio ostico per Bolelli/Vavassori, ci sono anche Bublik/Shelton - X Vai su X
LIVE Bolelli/Vavassori-Kecmanovic/Muller, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: occasione da sfruttare per la semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del tabellone di ... Riporta oasport.it
Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Kecmanovic/Muller, ATP Stoccolma 2025: orario, programma, partite precedenti, streaming - Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno esordito con una comoda vittoria nel torneo di doppio dell'ATP 250 di Stoccolma, imponendosi per 6- Secondo oasport.it
Bolelli e Vavassori avanzano a Stoccolma: gli scenari aggiornati nella Race - Simone Bolelli e Andrea Vavassori tornano a passare un turno in un torneo ATP dopo le sconfitte all'esordio a Pechino e Shanghai. sport.tiscali.it scrive