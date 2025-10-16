LIVE Bolelli Vavassori-Kecmanovic Muller 3-4 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | gli azzurri perdono il servizio nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Entra e chiude a rete Vavassori. 3-4 Gran risposta di Muller e Break, il primo dell’incontro. 30-40 E invece stavolta arriva la chance di break per Muller-Kecmanovic. 30-30 Ancora una rimonta per gli azzurri, ora si tratta di tenere ancora la battuta. 0-30 Troviamo questa volta Bolelli sotto di due quindici al servizio e questa partita sta risultando più complicata del previsto. 3-3 Siamo on serve nel primo set. C’è un problema con la copertura streaming. Attendiamo di darvi lumi. 0-15 Volèe out di Kecmanovic. 3-2 Gran rimonta di Vavassori! 40-30 Altra pri a altro punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

