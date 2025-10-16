LIVE Bolelli Vavassori-Kecmanovic Muller 2-1 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | inizio on serve di 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 A quindici anche Bolelli. 40-15 Non risponde di rovescio Muller. 30-0 Chiude scentrando la palla al volo Bolelli. 15-0 Prima vincente di Bolelli. 1-1 Prova ad entrare il torinese ma non risponde: punto decisivo perso e già 0 su 2 sui break point. 40-40 Servizio vincente. Vavassori non tampona con lo slice. 30-40 Altro errore di Muller! Palla break. Ieri 12, ma solo 2 realizzate e una grazie ad un doppio fallo. 30-30 Doppio fallo. 30-15 Sbaglia di dritto il francese. 30-0 Si sposta e risponde di dritto Wave ma poi viene infilato da Muller, che serve. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Kecmanovic/Muller 2-1, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: inizio on serve di 1° set

