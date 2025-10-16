CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:03 Il vincente del match troverà domani ai quarti Lorenzo Sonego. Il piemontese in apertura di programma ha regolato in due parziali l’americano Kovacevic. 16:59 Quello che andremo a commentare sarà il quinto confronto diretto tra il romano ed il francese, con l’azzurro avanti 3-1. 16:54 L’argentino Etcheverry la spunta al terzo set raggiungendo i quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccolma. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo di Berrettini ed Humbert. 16:12 Arriva la reazione del serbo Kecmanovic, che porta la sfida al terzo e decisivo set. Bisognerà dunque attendere ulteriormente prima di assistere a Berrettini-Humbert. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Humbert, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match