LIVE Berrettini-Humbert ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Etcheverry-Kecmanovic
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:13 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Berrettini-Humbert. Appena concluso il primo parziale della sfida tra l’argentino Etcheverry ed il serbo Kecmanovic, con il sudamericano impostosi per 6-4. Al termine di questo inontro toccherà al romano. A tra poco! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 250 di Stoccolma tra Matteo Berrettini ed il francese Ugo Humbert. Quinto confronto diretto in assoluto tra i due tennisti con l’azzurro avanti per 3-1. Il vincente della sfida troverà ai quarti di finale uno tra Lorenzo Sonego e l’americano Aleksandar Kovacevic nella metà di tabellone capeggiata dal danese Holger Rune. 🔗 Leggi su Oasport.it
