LIVE Berrettini-Humbert ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | esame importante sulla strada della Coppa Davis
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 250 di Stoccolma tra Matteo Berrettini ed il francese Ugo Humbert. Quinto confronto diretto in assoluto tra i due tennisti con l’azzurro avanti per 3-1. Il vincente della sfida troverà ai quarti di finale uno tra Lorenzo Sonego e l’americano Aleksandar Kovacevic nella metà di tabellone capeggiata dal danese Holger Rune. Berrettini, ventinovenne romano, sta cercando di ritrovare la forma ed il suo tennis dopo aver fatto i conti con gli ennesimi infortuni. Sceso al numero 61 del ranking ATP l’azzurro è rientrato nella campagna sul cemento asiatico dopo quasi tre mesi di stop racimolando soltanto la vittoria sullo spagnolo Munar nel primo turno del torneo di Tokyo. 🔗 Leggi su Oasport.it
UN DERBY… … per tornare a sorridere! Berrettini inizia con una vittoria all'ATP 250 di Stoccolma! Batte Giulio Zeppieri 6-4 6-2 e conquista il match tutto azzurro! Agli ottavi di finale troverà il francese Ugo Humbert! Forza Matteo! #ItaliaTeam
