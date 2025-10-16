LIVE Berrettini-Humbert 6-7 3-6 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | il romano si ferma agli ottavi Sfuma il derby con Sonego
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:48 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Humbert. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 18:47 Eccessivi gli errori di dritto del romano, tradito dalla sua arma principale. Matteo dovrà lavorare per ritrovarsi nel 2026, anno in cui potrà ritrovare senza affannarsi il suo miglior tennis. Domani Sonego troverà sulla sua strada Humbert, parso in palla sul tappeto di Stoccolma. 18:47 Match che è girato con il tiebreak del primo set. Fino a quel momento Matteo aveva condotto partita pari, pur senza brillare. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Iniziata a Stoccolma la sfida tra Berrettini e Humbert! - X Vai su X
Gli azzurri in campo oggi Ecco tutti gli italiani di scena nei vari tornei della settimana: Jannik Sinner prosegue nel Six Kings Slam: affronterà Djokovic! Continua il torneo a Stoccolma: Berrettini sfida Humbert, Sonego si scontra con Kovacevic. Darderi - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Berrettini-Humbert 6-7, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: l’azzurro cede il tiebreak - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40- Lo riporta oasport.it
Berrettini-Humbert diretta Atp Stoccolma: segui il tennis oggi LIVE - Il tennista romano cerca continuità di prestazioni e risultati dopo aver vinto il derby con Zeppieri al primo turno: in palio i quarti di finale ... Da msn.com
Matteo Berrettini si arrende agli ottavi di finale a Stoccolma: sfuma il derby con Sonego, per Lorenzo ci sarà Humbert - Sfuma dunque la possibilità di un derby tutto italiano: per Lorenzo Sonego adesso ... Segnala eurosport.it