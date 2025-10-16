LIVE Berrettini-Humbert 6-7 3-6 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | il romano si ferma agli ottavi Sfuma il derby con Sonego

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:48 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Humbert. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 18:47 Eccessivi gli errori di dritto del romano, tradito dalla sua arma principale. Matteo dovrà lavorare per ritrovarsi nel 2026, anno in cui potrà ritrovare senza affannarsi il suo miglior tennis. Domani Sonego troverà sulla sua strada Humbert, parso in palla sul tappeto di Stoccolma. 18:47 Match che è girato con il tiebreak del primo set. Fino a quel momento Matteo aveva condotto partita pari, pur senza brillare. 🔗 Leggi su Oasport.it

