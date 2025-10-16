LIVE Berrettini-Humbert 6-7 1-2 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | set e break di margine per il francese
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Game Berrettini. Di un soffio in corridoio il dritto inside in di Humbert, che resta avanti di un break. 40-30 Altro ACE dell’italiano. 30-30 ACE Berrettini, il settimo. 15-30 Pessima smorzata di dritto di Matteo. 15-15 Non passa il dritto difensivo del francese. 0-15 Ennesimo errore gratuito con il dritto del romano. 2-0 Game Humbert. Si ferma sul nastro il dritto di Berrettini, che torna ora alla battuta. 40-30 Prima vincente del transalpino 30-30 Non passa il rovescio di Humbert. 30-15 Servizio e dritto. 15-15 Scappa via il rovescio in back in avanzamento del francese. 🔗 Leggi su Oasport.it
