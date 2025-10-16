LIVE Berrettini-Humbert 6-6 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | il tiebreak deciderà il primo set

Oasport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Due set point Humbert. Scappa via il dritto in uscita dal servizio di Berrettini. 5-4 Humbert. Peccato. Il nastro trascina in corridoio la risposta di rovescio dell’italiano. 4-4 Scambio durissimo con Matteo che si difende in maniera perfetta fino all’errore dell’avversario. 4-3 Humbert. Di poco lungo il rovescio del francese, che ha ora a disposizione due servizi. 4-2 Humbert. Sulla riga il dritto dal centro del romano. 4-1 Humbert. Ottimo rovescio lungolinea del tennista di Metz. 3-1 Humbert. Scambio più lungo del match chiuso dall’errore di dritto dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini humbert 6 6 atp stoccolma 2025 in diretta il tiebreak decider224 il primo set

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Humbert 6-6, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: il tiebreak deciderà il primo set

Altri contenuti sullo stesso argomento

live berrettini humbert 6LIVE Berrettini-Humbert, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: esame che dirà tanto sulla forma dell’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP 250 di Stoccolma tra ... oasport.it scrive

live berrettini humbert 6Berrettini-Humbert diretta Atp Stoccolma: segui il tennis oggi LIVE - Il tennista romano cerca continuità di prestazioni e risultati dopo aver vinto il derby con Zeppieri al primo turno: in palio i quarti di finale ... Da msn.com

Dove vedere in tv Berrettini-Humbert, ATP Stoccolma 2025: orario, programma, partite precedenti, streaming - Matteo Berrettini affronterà il francese Ugo Humbert agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Stoccolma. Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Berrettini Humbert 6