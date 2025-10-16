LIVE Berrettini-Humbert 4-5 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | l’azzurro serve per restare nel set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Dritto lungolinea fulmineo del francese. 15-0 Non passa il rovescio dell’azzurro. 5-5 Game Berrettini. Si ferma sul nastro la risposta di dritto di Humbert, che torna ora alla battuta. 40-15 Ottimo dritto inside out del romano. 30-15 E’ lungo il rovescio dal centro di Matteo. 30-0 Prima vincente dell’azzurro. 15-0 Non passa il dritto incrociato del francese. 5-4 Game Humbert. Servizio e dritto. Dopo il cambio campo Berrettini servirà per restare nel set. 40-15 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea del romano. 30-15 Terzo ACE del tennista di Metz. 🔗 Leggi su Oasport.it
