LIVE Berrettini-Humbert 3-4 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | dominano i servizi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Game Humbert. In corridoio la risposta di rovescio di Berrettini. 40-30 Servizio, dritto e volèe vincente del francese. 30-30 Errore gratuito con il dritto di Matteo. 15-30 Regalo di Humbert, che manda out il dritto in avanzamento. 15-15 Peccato. Si ferma sul nastro il rovescio in back dell’italiano. 0-15 Risposta di rovescio anticipata dell’azzurro che sorprende l’avversario. 3-3 Game Berrettini. Ottimo dritto inside in di Matteo. 40-15 Prima vincente del romano. 30-15 Si ferma sul nastro il passante di rovescio di Humbert. 15-15 Risposta profonda con il dritto del francese. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Possibile derby italiano al prossimo turno: Sonego affronterà il vincente tra Berrettini e Humbert. @BMWItalia - X Vai su X
Gli azzurri in campo oggi Ecco tutti gli italiani di scena nei vari tornei della settimana: Jannik Sinner prosegue nel Six Kings Slam: affronterà Djokovic! Continua il torneo a Stoccolma: Berrettini sfida Humbert, Sonego si scontra con Kovacevic. Darderi - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Berrettini-Humbert, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: esame che dirà tanto sulla forma dell’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP 250 di Stoccolma tra ... Riporta oasport.it
Berrettini-Humbert diretta Atp Stoccolma: segui il tennis oggi LIVE - Il tennista romano cerca continuità di prestazioni e risultati dopo aver vinto il derby con Zeppieri al primo turno: in palio i quarti di finale ... Si legge su msn.com
Pronostico Humbert-Berrettini 16 ottobre 2025 - Analisi, quote, guida tv e scommesse tennis sugli ottavi di finale ATP Stoccolma. Segnala betitaliaweb.it