LIVE Berrettini-Humbert 2-3 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | fasi iniziali dell’incontro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Game Humbert. Serve and volley vincente del transalpino. 40-0 Servizio e dritto del francese. 30-0 Si ferma sul nastro il rovescio di Matteo. 15-0 E’ lunga la risposta di rovescio dell’azzurro. 2-2 Game Berrettini. Con il secondo ACE l’italiano tiene la battuta. 40-30 Completamente fuori misura la risposta di dritto del tennista di Metz. 30-30 ACE Berrettini! 15-30 Si ferma in rete il dritto incrociato dell’azzurro. 15-15 Risposta aggressiva con il dritto del transalpino, che poi raccoglie l’errore dell’avversario. 15-0 Perfetta smorzata di dritto del romano. 🔗 Leggi su Oasport.it
