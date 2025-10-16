LIVE Bayern Monaco-Juventus 2-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Schüller regala la vittoria all’ultimo secondo

Oasport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.58 Juventus che crolla allultimo minuto contro le bavaresi con un gol “fantasma” segnalato dal VAR vista la mancanza della gol line tecnology. Rammarico per la Juventus per un punto che sembrava guadagnato. 96? Finita la partita, Bayern Monaco-Juventus 2-1 femminile. 94? Gol del Bayern Monaco con Schuller che trova una rete segnalata dal VAR, in quanto c’erano dubbi sul superamento interamente della linea, Bayern Monaco-Juventus femminile 2-1. 92? Cinque minuti di recupero. 90? Fuori Kullberg, dentro Calligaris nella Juventus. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bayern monaco juventus 2 1 champions league calcio femminile in diretta sch252ller regala la vittoria all8217ultimo secondo

© Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Juventus 2-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Schüller regala la vittoria all’ultimo secondo

Altri contenuti sullo stesso argomento

live bayern monaco juventusLIVE Bayern Monaco-Juventus 1-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Buhl sfiora il gol! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76' Dentro Harviken nella Juventus al posto di Lenzini. Lo riporta oasport.it

live bayern monaco juventusBayern Monaco-Juventus Women, la cronaca LIVE - Le bianconere di Max Canzi sono ospiti del Bayern Monaco della grande ex Arianna Caruso. Come scrive ilbianconero.com

Bayern Monaco-Juventus: diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Giovedì 16 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Secondo calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Live Bayern Monaco Juventus