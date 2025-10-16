LIVE Bayern Monaco-Juventus 2-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Schüller regala la vittoria all’ultimo secondo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.58 Juventus che crolla all’ultimo minuto contro le bavaresi con un gol “fantasma” segnalato dal VAR vista la mancanza della gol line tecnology. Rammarico per la Juventus per un punto che sembrava guadagnato. 96? Finita la partita, Bayern Monaco-Juventus 2-1 femminile. 94? Gol del Bayern Monaco con Schuller che trova una rete segnalata dal VAR, in quanto c’erano dubbi sul superamento interamente della linea, Bayern Monaco-Juventus femminile 2-1. 92? Cinque minuti di recupero. 90? Fuori Kullberg, dentro Calligaris nella Juventus. 🔗 Leggi su Oasport.it
