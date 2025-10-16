LIVE Bayern Monaco-Juventus 1-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | pareggia Schatzer su punizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17? Goooooooooooooooool, Schatzer, punizione perfetta sul secondo palo, Bayern Monaco-Juventus femminile 1-1. 15? Juventus che deve alzare il baricentro. 13? Traversa Tanikawa, soffre la squadra bianconera. 11? Iniziale dominio delle bavaresi, la Juventus deve reagire. 9? Gol di Harder che di testa sfrutta un cross dalla sinistra, Bayern Monaco-Juventus femminile 1-0. 7? Spinge fortissimo il Bayern Monaco. 5? Giallo per Salvai, fallo tattico. 3? Partita iniziata con ritmi molto lenti. 1? Inizia la partita! 21.00 Tutto pronto per l’inizio della partita. 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

