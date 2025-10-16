LIVE Bayern Monaco-Juventus 1-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | finisce il primo tempo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.48 Bayern Monaco che domina, trova un gol e due traverse, ma la Juventus rialza la testa trovando il gol su punizione. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Bayern Monaco-Juventus 1-1. 43? Stanway trova la traversa dalla distanza. 41? Torna in fase offensiva il Bayern Monaco. 39? In acrobazia Vangsgaard non trova la porta. 37? Bonansea stesa al limite, ma per l’arbitra non è fallo. 35? Ancora il Bayern Monaco vicino alla conclusione. 33? Ritmi di partita che si sono abbassati pesantemente. 31? Juventus che prova il possesso palla a centrocampo. 🔗 Leggi su Oasport.it

