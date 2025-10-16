LIVE Bayern Monaco-Juventus 1-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Buhl sfiora il gol!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56? Juventus che in questo momento si difende solamente. 54? Bayern Monaco che sta alzando i ritmi di gioco. 52? Si scaldano le giocatrici in panchina. 50? Buhl ad un passo dal gol, sbaglia a pochi passi dalla porta. 48? Si è ripartiti senza cambi. 46? Inizia il secondo tempo! 21.48 Bayern Monaco che domina, trova un gol e due traverse, ma la Juventus rialza la testa trovando il gol su punizione. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Bayern Monaco-Juventus 1-1. 43? Stanway trova la traversa dalla distanza. 41? Torna in fase offensiva il Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Oasport.it

