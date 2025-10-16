LIVE Bayern Monaco-Juventus 0-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | si parte!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 Tutto pronto per l’inizio della partita. 20.58 Inno della Champions League in corso. 20.52 Tra poco l’ingresso in campo delle giocatrici. 20.47 Vangsgaard dopo belle prime prestazioni di questa stagione viene confermata in attacco. 20.43 La Juve ritrova contro l’ex bianconera Arianna Caruso. 20.38 La Juventus torna in campo per la seconda giornata della Champions League femminile, nella prima vittoria contro il Benfica per 2-1. 20.07 Ecco le formazioni ufficiali: Bayern Monaco: Grohs, Pedersen, Viggosdottir, Gwinn, Dallmann, Bühl, Tanikawa, Kett, Harder, Caruso, Stanway. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Reminder importante Juventus vs Bayern Monaco vi aspetta questa sera alle 21:00. Non perdete la UEFA Women's Champions League. Tutte le partite in diretta vi aspettano su #DisneyPlus. - X Vai su X
Bayern Monaco-Juventus Women, Max Canzi in conferenza stampa: 'Non firmerei per un pareggio' - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Bayern Monaco-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Cambiaghi parte titolare! - 07 Ecco le formazioni ufficiali: Bayern Monaco: Grohs, Pedersen, Viggosdottir, Gwinn, Dallmann, Bühl, ... Secondo oasport.it
Bayern Monaco-Juventus Women, la cronaca LIVE - Le bianconere di Max Canzi sono ospiti del Bayern Monaco della grande ex Arianna Caruso. Si legge su ilbianconero.com
Bayern Monaco-Juventus: diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Giovedì 16 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Da calciomagazine.net