LIVE Bayern Monaco-Juventus 0-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | si parte!

Oasport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 Tutto pronto per l’inizio della partita. 20.58 Inno della Champions League in corso. 20.52 Tra poco l’ingresso in campo delle giocatrici. 20.47 Vangsgaard dopo belle prime prestazioni di questa stagione viene confermata in attacco. 20.43 La Juve ritrova contro l’ex bianconera Arianna Caruso. 20.38 La Juventus torna in campo per la seconda giornata della Champions League femminile, nella prima vittoria contro il Benfica per 2-1. 20.07 Ecco le formazioni ufficiali: Bayern Monaco: Grohs, Pedersen, Viggosdottir, Gwinn, Dallmann, Bühl, Tanikawa, Kett, Harder, Caruso, Stanway. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bayern monaco juventus 0 0 champions league calcio femminile in diretta si parte

© Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Juventus 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: si parte!

News recenti che potrebbero piacerti

live bayern monaco juventusLIVE Bayern Monaco-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Cambiaghi parte titolare! - 07 Ecco le formazioni ufficiali: Bayern Monaco: Grohs, Pedersen, Viggosdottir, Gwinn, Dallmann, Bühl, ... Secondo oasport.it

live bayern monaco juventusBayern Monaco-Juventus Women, la cronaca LIVE - Le bianconere di Max Canzi sono ospiti del Bayern Monaco della grande ex Arianna Caruso. Si legge su ilbianconero.com

Bayern Monaco-Juventus: diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Giovedì 16 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Da calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Live Bayern Monaco Juventus