LIVE Bayern Monaco-Juventus 0-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Cambiaghi parte titolare!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.38 La Juventus torna in campo per la seconda giornata della Champions League femminile, nella prima vittoria contro il Benfica per 2-1. 20.07 Ecco le formazioni ufficiali: Bayern Monaco: Grohs, Pedersen, Viggosdottir, Gwinn, Dallmann, Bühl, Tanikawa, Kett, Harder, Caruso, Stanway. A disposizione: Klink, Eriksson, Hansen, Oberdorf, Schüller, Naschenweng, Padilla-Bidas, Sehitler. Allenatore: Josè Barcala. Juventus Women: Peyraud-Magnin, Kullberg, Lenzini, Salvai, Carbonell, Pinto, Walti, Schatzer, Bonansea, Cambiaghi, Vangsgaard. A disposizione: De Jong, Capelletti, Harviken, Rosucci, Girelli, Stolen Godo, Thomas, Cascarino, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Brighton. 🔗 Leggi su Oasport.it
