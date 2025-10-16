LIVE Alle 20 Sinner-Djokovic | in palio la finale del Six Kings Slam

In Arabia Saudita il programma odierno comincerà con la prima semifinale tra Alcaraz e Fritz, a seguire la sfida tra l'azzurro e il serbo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 20 Sinner-Djokovic: in palio la finale del Six Kings Slam

News recenti che potrebbero piacerti

#tennis , i complimenti di #Djokovic a #Sinner: “Mi somiglia”. Questa sera i due campioni si affronteranno al #SixKingSlam - X Vai su X

Dopo la vittoria su Tsitsipas, Sinner affronta Djokovic che batte da 5 partite di fila - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Sinner-Djokovic, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: attesa per la semifinale, la stessa dello scorso anno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jannik Sinner e ... Secondo oasport.it

Sinner-Djokovic diretta oggi, quando giocano e dove vederla (in tv e streaming) la semifinale del Six Kings Slam - Giovedì in campo per Jannik Sinner che dopo aver sconfitto in due set Tsitsipas si è guadagnato la semifinale del Six Kings Slam. Si legge su ilmessaggero.it

Dove vedere Sinner oggi in diretta streaming al Six Kings Slam, in semifinale incontra Djokovic - Il campione italiano torna in campo al secondo turno del del torneo- Riporta gqitalia.it