LIVE Alcaraz-Fritz Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | spagnolo favorito nella prima semifinale

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, prima semifinale del Six Kings Slam 2025. A Riyadh (Arabia Saudita) è il giorno del debutto del numero uno del mondo: dodici mesi dopo la sconfitta in finale con Jannik Sinner lo spagnolo torna in campo nella ricchissima esibizione araba. Nel circuito ATP lo spagnolo è in serie positiva da 18 partite, avendo vinto gli ultimi tre tornei a cui ha partecipato: il Master 1000 di Cincinnati, gli US Open e l'ATP 500 di Tokyo. Tra il Major americano ed il torneo giapponese Alcaraz ha disputato la Laver Cup ottenendo una vittoria, con Francisco Cerundolo, ed una sconfitta, proprio con Taylor Fritz.

