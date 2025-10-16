LIVE Alcaraz-Fritz Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via della prima semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.19 Dopo la sconfitta in finale in Giappone, Fritz è stato eliminato al terzo turno del Master 1000 di Shanghai. Nel torneo cinese l’americano ha battuto all’esordio Fabian Marozsan (2-6, 7-6, 7-6) prima di arrendersi contro Giovanni Mpetshi Perricard (6-4, 7-5). Lo statunitense ha già esordito in quest’edizione della Six Kings Slam: nei quarti di finale Fritz ha battuto Alexander Zverev 6-3, 6-4 in un’ora di gioco. 18.16 Nel circuito ATP lo spagnolo è in serie positiva da 18 partite, avendo vinto gli ultimi tre tornei a cui ha partecipato: il Master 1000 di Cincinnati, gli US Open e l’ATP 500 di Tokyo. 🔗 Leggi su Oasport.it

