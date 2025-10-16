LIVE Alcaraz-Fritz Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | attesa per l’ingresso in campo dei due giocatori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.48 Inizia il riscaldamento pre-match. 18.47 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 18.46 È il momento dell’ingresso in campo di Carlos Alcaraz. 18.45 Entra in campo Taylor Fritz 18.42 Si spengono le luci sul campo di Riyadh! Inizia la coreografia che precede l’ingresso dei due giocatori. 18.40 A San Francisco, sede dell’unica vittoria di Fritz nel corso della Laver Cup 2025, l’americano ha trionfato 6-3, 6-2 in un’ora e dodici minuti di gioco nonostante una percentuale di prime in campo non entusiasmante. In quell’occasione Alcaraz ha commesso 19 vincenti ed altrettanti gratuiti contro il bilancio di 17-10 di Fritz. 🔗 Leggi su Oasport.it

