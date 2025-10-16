LIVE Alcaraz-Fritz 6-4 6-2 Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | il n1 del mondo sfiora la perfezione ed accede in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC A SEGUIRE 20.10 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Alcaraz-Fritz. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 20.08 Carlos Alcaraz è il primo finalista della Six Kings Slam Cup 2025. Nella finalissima di questa ricca esibizione lo spagnolo affronterà il vincente di Sinner-Djokovic, match che inizierà a breve e che potrete seguire qui su OA Sport con la nostra DIRETTA LIVE testuale. 20.06 Taylor Fritz si può recriminare poco o nulla. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Alcaraz-Fritz 6-4, 6-2, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: il n.1 del mondo sfiora la perfezione ed accede in finale