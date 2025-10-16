CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A L’americano accelera con il rovescio incrociato, attacca in controtempo e chiude con la volee dalla parte opposta. 40-40 Fritz impatta benissimo la risposta di rovescio e trova il vincente in lungolinea. Encomiabile l’atteggiamento di Fritz che continua a lottare fino alla fine. A-40 Rovescio lungolinea di Alcaraz che sorprende Fritz giocando il contropiede. 40-40 Si stampa sul nastro il rovescio incrociato dell’iberico che aveva tentato di chiudere in grande stile. 40-30 Ace, il sesto del match per Alcaraz. 30-30 Splendido rovescio lungolinea dello spagnolo 15-30 Altra buona risposta di rovescio dell’americano, si ferma in rete il back di Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fritz 6-4, 5-2, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: doppio break per lo spagnolo