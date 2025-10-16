LIVE Alcaraz-Fritz 6-4 1-2 Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | l’americano si salva nel secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Termina in corridoio il rovescio dell’americano. 1-2 Gioco Fritz: prima al centro vincente per l’americano che si salva e rimane avanti in questo secondo set. A-40 Lunga la risposta di dritto dello spagnolo. 40-40 Si ferma in rete il rovescio lungolinea di Alcaraz che aveva il tempo e lo spazio per poter fare meglio Seconda 40-A Ancora un doppio fallo per lo statunitense Seconda 40-40 Doppio fallo, il secondo dell’americano Seconda 40-30 Prima al centro vincente. 30-30 Splendido rovescio lungolinea di Alcaraz che ruba il tempo all’americano. 30-15 Come in precedenza la risposta di dritto dello spagnolo non supera la rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
