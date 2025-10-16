LIVE Alcaraz-Fritz 6-4 0-0 Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | lo spagnolo vince il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Fritz manovra con il rovescio e chiude con l’incrociato. 15-0 Si ferma in rete il rovescio incrociato di Alcaraz. Al servizio Taylor Fritz SECONDO SET 6-4 Gioco e primo set Carlos Alcaraz: prima al centro vincente per l’iberico. 40-15 Alcaraz vanifica un’ottima prima ad uscire spedendo in rete la volee a campo aperto. 40-0 Atterra in corridoio la risposta di rovescio di Fritz sul servizio al corpo dello spagnolo. 30-0 Alcaraz forza la seconda al centro, accelera con il dritto inside-in e chiude con lo smash in salto 15-0 Prima ad uscire in slice. Fritz riesce solo a toccare la palla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fritz 6-4, 0-0, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: lo spagnolo vince il primo set

News recenti che potrebbero piacerti

Six Kings Slam - Ecco l'orario delle semifinali Sinner-Djokovic e Alcaraz-Fritz. Si entra nel vivo del torneo a Riyadh: in campo quattro dei migliori cinque giocatori del ranking Atp https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Atp_Tennis/102390/six-kings-slam-ecco- - X Vai su X

Domani Novak Djokovic vs Sinner ed Alcaraz vs Fritz - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Alcaraz-Fritz, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: spagnolo favorito nella prima semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Carlos Alcaraz e ... Riporta oasport.it

Alcaraz-Fritz diretta Six Kings Slam: segui la semifinale da Riad LIVE - Lo spagnolo, numero uno al mondo, entra in scena nel torneo ed affronta lo statunitense. Si legge su corrieredellosport.it

Six Kings Slam, Fritz in semifinale: Zverev battuto in due set - Sarà il terzo confronto in un mese tra lo statunitense e lo spagnolo dopo la Laver Cup (lì vinse Fritz in due set) e ... Riporta sport.sky.it